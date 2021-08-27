Kıbrıs pasaport istiyor mu? Pasaportsuz kimlikle seyahat edilen ülkeler!

Pasaportsuz seyahat edilen ülkeler araştırılan konular arasında yer alıyor. Yavru vatan olarak adlandırdığımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında Kıbrıs pasaport istiyor mu? sorusunun da yanıtı merak ediliyor.

Kıbrıs pasaport istiyor mu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

KIBRIS PASAPORT İSTİYOR MU?

KKTC, Türkiye vatandaşlarının pasaport ve vize gerekmeden, kimlikle seyahat edebileceği yerlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Kıbrıs'a yalnızca kimlik ile seyahat edenler, burada en fazla 30 gün konaklama hakkına sahip olabilmektedir. Pasaportlu seyahatlerde ise yine vize gerekmeden 90 gün konaklama hakkına sahip olunabilmektedir.

PASAPORTSUZ KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEN ÜLKELER

Gürcistan

Ukrayna

Azerbaycan

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