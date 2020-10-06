Kıbrıs Maraş nerede? Kapalı Maraş hikayesi nedir? Kapalı Maraş neden kapatıldı ve önemi nedir? Kapalı Maraş Kıbrıs hakkında merak edilenler
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Kıbrıs Maraş nerede? Kapalı Maraş hikayesi nedir? Kapalı Maraş neden kapatıldı ve önemi nedir? Kapalı Maraş Kıbrıs hakkında merak edilenler

06.10.2020 17:15 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:20
Kıbrıs Maraş nerede? Kapalı Maraş hikayesi nedir? Kapalı Maraş neden kapatıldı ve önemi nedir? Kapalı Maraş Kıbrıs hakkında merak edilenler

"Kıbrıs Maraş nerede?" ve "Kapalı Maraş neden kapatıldı?" soruları son günlerde yanıtı belki de en çok merak edilen konular arasına girdi. Nedeni ise 45 senedir kapalı olan Kıbrıs Maraş'ın yeniden açılması ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti'nin harekete geçmesi... Peki Kıbrıs Maraş nerede? Kıbrıs Maraş neden kapatıldı?

Kıbrıs'ın Kapalı Maraş Bölgesi'nin tekrar sivil hayata açılmasıyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti harekete geçiyor. Konuyla ilgili olarak basında yer alan haberler sonrasında "Kıbrıs Maraş nerede" ve "Kapalı Maraş neden kapatıldı?" sorularının yanıtı internette en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Peki 1974 yılında sivil hayata kapatılan ve 45 yıldır kapalı halde bulunan Kapalı Maraş neden kapatıldı? Kapalı Maraş Kıbrıs'ın neresinde yer alıyor? Kapalı Maraş yani hayalet şehir olarak bilinen Maraş'ın önemi nedir? İşte detaylar...

Kıbrıs Maraş nerede? Kapalı Maraş hikayesi nedir? Kapalı Maraş neden kapatıldı ve önemi nedir? Kapalı Maraş Kıbrıs hakkında merak edilenler

KIBRIS MARAŞ NEREDE? KAPALI MARAŞ NEDEN KAPATILDI?

Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa şehrinde bulunan mahalledir ve ülkenin en ünlü bölgesiydi. Maraş, Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak da biliniyordu. 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.

Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta (o gün son bulan) İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.

1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, şu sıralar Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran "Yeşil Hat" tampon bölgesindedir. İçerisinde BM'ye ait bir adet bina bulunmaktadır. Yaklaşık 400 metre ilerisinde ise altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne orduevi yapılması için tahsis edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında içeriye giriş kesinlikle yasaktır. Hayalet şehri görmek isteyen yabancı turistler Maraş İkon Kilisesi'nden öteye gidememektedirler. Ancak 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklanmıştır. Askeri kartı olanlar, yurtlarda kalanlar ve kayıtlı taksiler haricinde hiçbir şekilde sivil araç ve yaya Kapalı Maraş Bölgesi'ne alınmamaktadır.

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