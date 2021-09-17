Kıbrıs Gazisine taziye ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıbrıs Gazisine taziye ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kıbrıs Gazisine taziye ziyareti

DÜZCE (İHA) – Kıbrıs Barış Harekatında Gazi olan Gümüşovalı Mehmet Ali Çiçek'in eşi Sevim Çiçek hayatını kaybetti.

DÜZCE (İHA) – Kıbrıs Barış Harekatında Gazi olan Gümüşovalı Mehmet Ali Çiçek'in eşi Sevim Çiçek hayatını kaybetti. Düzce Valisi Cevdet Atay'da, Çiçek'i ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Vali Cevdet Atay, Kıbrıs Barış Harekatında gazi olan Gümüşovalı Mehmet Ali Çiçek'i evinde ziyaret etti. Gazi Çiçek geçtiğimiz günlerde eşini kaybetmesinin ardından Vali Atay ile birlikte Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ile birlikte Fatih Mahallesi'nde ki Mehmet Ali Çiçek'in evine taziye ziyareti yapıldı. Vali Atay, Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Çiçek'e başsağlığında bulunurken, her zaman yanlarında olduğunu da belirtti. - DÜZCE

Kıbrıs Gazisine taziye ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Berfu Yenenler Düm Tek Tek Demet Özdemir Eser Yenenler
Spor Rıza Çalımbay Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kıbrıs Gazisine taziye ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 10:53:41. #1.11#