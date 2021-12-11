Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hasan Tahsin Durakol toprağa verildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hasan Tahsin Durakol toprağa verildi.

Bir süredir Çorlu'da bir hastanede tedavi gören Kıbrıs Gazisi Hasan Tahsin Durakol (68) hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Hasan Tahsin Durakol'un Türk bayrağınasarılı cenazesi, Şarköy Çarşı Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazından sonrası Gazi Durakol'un cenazesi askeri törenle Şarköy Belediyesine ait mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Garnizon Komutanı Uğur Tanrıverdi, Malkara Merkez Komutanı Yarbay Şener Kılıç, siyasi parti temsilcileri, dost ve akrabalarının yanısıra gaziler katıldı. - TEKİRDAĞ

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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