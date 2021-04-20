Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kenan Göçer askeri törenle toprağa verildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kenan Göçer askeri törenle toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Kırıkhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Kenan Göçer için Kırıkhan'a mezarlığında tören düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verilen Göçer'in cenaze törenine, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'da katıldı. - HATAY

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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