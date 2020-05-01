Kıbrıs gazisi Kahraman, son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Kahraman, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Kahraman, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Yenice ilçesi Uçkabaağaç köyünde vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Kahraman(67) için köy camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kahraman ailesi, yakınları, ilçe protokolü ve askeri erkan katıldı. Kahraman, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA