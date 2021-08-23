Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk'ün cenazesi, Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Samsun'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk'ün cenazesi, Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Öztürk'ün cenazesi, Rıdvanpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Aile Kabristanlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Öztürk'ün yakınları ile Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Deniz Akkaya Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mert Günok Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kıbrıs gazisi Kadir Öztürk Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 18:16:38. #1.15#

title