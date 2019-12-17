Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi

17.12.2019 08:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:38

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen tevcih töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şube Başkanı Temel Şahin, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nda kendilerine verilen görevi başarıyla yerine getirdiklerini belirterek, "Muzaffer birer gazi olarak vatanımıza geri döndük. Kıbrıs gazileri, üstün cesaret ve kahramanlık örnekleri göstererek, emsalsiz bir zafer kazanmışlardır. Düşmanı hezimete uğratarak, Kıbrıs Türk'ünü esaretten kurtarmış ve Kıbrıs'a barış getirmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı Türk savaş tarihinde altın bir sayfadır." dedi.

27 Kıbrıs gazisine ya da aile üyelerine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı ilçe protokolü tarafından verildi.

Kaynak: AA