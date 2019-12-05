Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu
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Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu

Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları konusunu Lahey'e taşıdı

05.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:43
Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu

, 'deki yeraltı zenginliklerini koruma altına almak için 'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.


Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda uzun süredir gerginlik yaşayan Kıbrıs Rum yönetimi, konuyu Lahey Adalet Divanı'na taşıdı. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, bölgelerindeki haklarını koruma altına almak için hukuki tüm yollara başvurduklarını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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