Kibariye'den Ali Küçükbalçık açıklaması: Kimse için yuvamı dağıtmam
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Kibariye'den Ali Küçükbalçık açıklaması: Kimse için yuvamı dağıtmam

Kibariye'den Ali Küçükbalçık açıklaması: Kimse için yuvamı dağıtmam
Hürriyet - Haberler | Magazin

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, "Pandemide tümmüzisyen arkadaşlarımız sıkıntılı günler geçirdi.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, "Pandemide tümmüzisyen arkadaşlarımız sıkıntılı günler geçirdi. Ama artık bu illet bitecek, eski güzel günlerimize geri döneceğiz" dedi.

Şarkıcıya eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığı iddiası da soruldu. Küçükbalçık kısa süre önce bir kadınla samimi şekilde görüntülenmişti.

Şarkıcı, sorulara şöyle yanıt verdi: "Biz karı koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor. Eminim, son kararım. Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam ben. Çok laf çıktı benim hakkımda. 'Bu kız ne kadar gurursuz' dediler desinler. Allah diyor ki 'erkeğinize sabırlı olun, erkeğinize hürmet edin.' Ben kendi adıma konuşuyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ben hürmetkarım bizi annemiz böyle yetiştirdi. Herkes kendine baksın sonra herkes herkesi eleştirsin. Herkes mutlu olsun" dedi."

1 günlük kaçamak için boşanmam

Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.

Kaynak: Hürriyet

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