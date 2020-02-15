Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği Kibar Feyzo filmi konusu nedir araştırılıyor. Kibar Feyzo, aşkı uğruna gurbete giden bir gencin, köyündeki ağanın, köylülere yaptıkları karşısında girdiği mücadeleyi komik bir dille ele alır. Peki, Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo oyuncuları haberimizde.
Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi isimleri bir araya getiren Kibar Feyzo filmi 1978 yılında yapıldı ve senaristliğini de İhsan Yücel üstlendi. Feyzo, aşkına engel olan ağa ve annesine karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu savaşta galip gelen Feyzo'nun çabası olacaktır. İşte, Kibar Feyzo filmi hakkında detaylı bilgi...
KİBAR FEYZO KONUSU - ÖZETİ
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yürüttüğü Kibar Feyzo filmi, 1978 yılında komedi türünde yapıldı.
Sevdiği kız olan Gülo ile evlenmek isteyen Feyzo başlık parasını toplamak için İstanbul'a gider. Şehirde gördüklerinden sonra aslında Maho Ağa'nın köylüleri köle gibi kullandığını anlar ve Ağa'ya karşı mücadeleye girişir. Feyzo, köylüleri feodal sisteme karşı ayaklandırır, onların bilinçlenmesini sağlar. Ancak Ağa'yı devirmek pek de kolay olmayacaktır.
KİBAR FEYZO OYUNCULARI
Şehir hayatı ile köy yaşamını kıyaslama şansını yakalayan Feyzo, köylüleri içinde bulundukları dünyadan çıkarmaya çalışır. İşte oyuncular:
Kemal Sunal
Müjde Ar
Adile Naşit
Şener Şen
İhsan Yüce
İlyas Salman
Erdal Özyağcılar
Yönetmen: Atıf Yılmaz
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 1978 (91 dk)
Senaryo: İhsan Yüce