Khontkar - lil şam (Alayına Diss) sözleri | 'Lil Şam' rap şarkısı sözleri nelerdir?
Türkçe rap dünyasında dissleşmeler kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Khontkar - lil şam diss şarkısı oldukça beğeni topladı. Peki Khontkar - lil şam rap şarkısı sözleri nelerdir? Khontkar - lil şam sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Khontkar - lil şam sözlerini sizler için paylaşıyoruz. Khontkar - lil şam ne zaman çıktı, kime diss atıldı?
KHONTKAR - LİL ŞAM ŞARKI SÖZLERİ
Sıra sıra gitçem girmicem hiç Şam'dan
Üzülürüm hemen atlarsa damdan
Kültürü s**en sizsiniz kültürünüz Şamdan
Sesin kesilir sus pus lan olursun şamdan
Bak nasıl hee çevir beni google'dan
Hatırlat No1'e Gürçeşmede bende kaldı lan
Dedi ki "fikrin ne? yaptım 808 adlı b**tan bi proje"
Dedim "Harbi be bO* gibi iş" Kaset'te orda
Kaset soktu bu triplere sizi salak yapma
Kaç kişisiniz bilgim yok ta s*kayım len alayına
Gidin hadi hep birlikte ikinci bahar balayına
Kaçınca kafan tekrar ama beni sakın arama
Biraz bahsedelim gerçekleri
Söyle neden telefonlar engellendi
Görmüş seni geçenlerde bizim Hamdi
Üstünde tabi ki RedKey outfiti
Gelmiş semte bizim babasının emaneti
Diyo agalara "kız arkadaşıma bu la*uk küfür etti"
"Kız arkadaşı kim dedim bu daly**ak zibidinin"
"Zeynep" dediler bana anında bi gülme geldi
Ta***ımın anteni, bahsettiğin kardeşim
Kafanı ambale etmiş senin belli metanfetaminin
Dediler "konuşçak sana efendi telefon edip"
"Oğlun değilim ama baban olurum" dedi efendi
Dua et dostlarımı severim seni g*t lalesi
Bi tokatıma bakar yamulman canım abisi
Bundan aylar öncesi
Zey dedi "Şam'la olur mu ben ne dersin?"
Dedim ki "Zey sen kocaman bi bireysin.
Dikkat et ama bunlar yavşaklar kümesi."
Alınmış belli ki bizim küçük zibidi
Kafa yok ki karşına alıp da çözesin.
Baksana kalmadı manipüle eseriniz
Esersiniz anca böyle nerde düzgün eseriniz
S*k kafa pişman ele verdi IG'de mimiğiniz
"Mix" diyo bana mixsiz herif kalmadı mı xiriniz
Oğlum gördüklerin sadece IG
Telefonlarda kekeme olur hepsi
Arasıra da taciz ederim Sansi'yi
Hepsinin kaydı bende duruyo ne hallere girildi
Hepsi nasıl gerildi
Elinize su dökmem oğlum üstünüze işerim
Sokakta yok çok abim kardeşlerim yüklenir
Omuz omuza tabi ki her yerde ben viralim
Seni vitaminsiz
Kulağını aç ve iyi dinle
Sen seksek oynarken ben freestylerdım Kunta Kinte
Si**irtme bana kültürünü 3 metrekare
Si**irtme bana gangstalığını silahsız geldim semte
Yapışır üstüne semtex
Değil bu doğu batı sentez
Yanınızda arabeskçi gevşek
Harbiden lan tüm ekibiniz dönek
Gülerim gevrek gevrek
Bittiniz tek tek pes çek
RedKey harbi gang gang
Farketmez yer gelek
Farketmez bana şu saatten sonra
Adres burda hadi len kim varsa topla
Sizde her yer dolu kolpa
Teke tekte, bana bak olursunuz elimde kukla
Değilim Joker ben Kont sokakta masta
Adres her yerde hadi kapımı zorla