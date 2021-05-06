Khontkar - lil şam (Alayına Diss) sözleri | 'Lil Şam' rap şarkısı sözleri nelerdir?

Türkçe rap dünyasında dissleşmeler kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Khontkar - lil şam diss şarkısı oldukça beğeni topladı. Peki Khontkar - lil şam rap şarkısı sözleri nelerdir? Khontkar - lil şam sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Khontkar - lil şam sözlerini sizler için paylaşıyoruz. Khontkar - lil şam ne zaman çıktı, kime diss atıldı?

KHONTKAR - LİL ŞAM ŞARKI SÖZLERİ

Sıra sıra gitçem girmicem hiç Şam'dan

Üzülürüm hemen atlarsa damdan

Kültürü s**en sizsiniz kültürünüz Şamdan

Sesin kesilir sus pus lan olursun şamdan

Bak nasıl hee çevir beni google'dan

Hatırlat No1'e Gürçeşmede bende kaldı lan

Dedi ki "fikrin ne? yaptım 808 adlı b**tan bi proje"

Dedim "Harbi be bO* gibi iş" Kaset'te orda

Kaset soktu bu triplere sizi salak yapma

Kaç kişisiniz bilgim yok ta s*kayım len alayına

Gidin hadi hep birlikte ikinci bahar balayına

Kaçınca kafan tekrar ama beni sakın arama

Biraz bahsedelim gerçekleri

Söyle neden telefonlar engellendi

Görmüş seni geçenlerde bizim Hamdi

Üstünde tabi ki RedKey outfiti

Gelmiş semte bizim babasının emaneti

Diyo agalara "kız arkadaşıma bu la*uk küfür etti"

"Kız arkadaşı kim dedim bu daly**ak zibidinin"

"Zeynep" dediler bana anında bi gülme geldi

Ta***ımın anteni, bahsettiğin kardeşim

Kafanı ambale etmiş senin belli metanfetaminin

Dediler "konuşçak sana efendi telefon edip"

"Oğlun değilim ama baban olurum" dedi efendi

Dua et dostlarımı severim seni g*t lalesi

Bi tokatıma bakar yamulman canım abisi

Bundan aylar öncesi

Zey dedi "Şam'la olur mu ben ne dersin?"

Dedim ki "Zey sen kocaman bi bireysin.

Dikkat et ama bunlar yavşaklar kümesi."

Alınmış belli ki bizim küçük zibidi

Kafa yok ki karşına alıp da çözesin.

Baksana kalmadı manipüle eseriniz

Esersiniz anca böyle nerde düzgün eseriniz

S*k kafa pişman ele verdi IG'de mimiğiniz

"Mix" diyo bana mixsiz herif kalmadı mı xiriniz

Oğlum gördüklerin sadece IG

Telefonlarda kekeme olur hepsi

Arasıra da taciz ederim Sansi'yi

Hepsinin kaydı bende duruyo ne hallere girildi

Hepsi nasıl gerildi

Elinize su dökmem oğlum üstünüze işerim

Sokakta yok çok abim kardeşlerim yüklenir

Omuz omuza tabi ki her yerde ben viralim

Seni vitaminsiz

Kulağını aç ve iyi dinle

Sen seksek oynarken ben freestylerdım Kunta Kinte

Si**irtme bana kültürünü 3 metrekare

Si**irtme bana gangstalığını silahsız geldim semte

Yapışır üstüne semtex

Değil bu doğu batı sentez

Yanınızda arabeskçi gevşek

Harbiden lan tüm ekibiniz dönek

Gülerim gevrek gevrek

Bittiniz tek tek pes çek

RedKey harbi gang gang

Farketmez yer gelek

Farketmez bana şu saatten sonra

Adres burda hadi len kim varsa topla

Sizde her yer dolu kolpa

Teke tekte, bana bak olursunuz elimde kukla

Değilim Joker ben Kont sokakta masta

Adres her yerde hadi kapımı zorla