Khontkar ft. Kimera Suç sözleri! Khontkar ft. Kimera Suç şarkı sözleri nelerdir?
Khontkar'ın yeni şarkısı Suç geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı çıktığı andan itibaren oldukça beğeni topladı. Çok kısa sürede toplamda binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Khontkar ft. Kimera Suç sözleri! Khontkar ft. Kimera Suç şarkı sözleri nelerdir? Khontkar ft. Kimera Suç sözleri haberimizde.
Khontkar ft. Kimera Suç sözleri! Khontkar ft. Kimera Suç şarkı sözleri nelerdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Khontkar ft. Kimera Suç sözleri merak edilen rap şarkı sözlerinin başında geliyor. Khontkar ft. Kimera Suç hakkında tüm bilgiler...
KHONTKAR FT. KİMERA SUÇ ŞARKI SÖZLERİ
Suç yapışır üstüme suç
Yapışır üstüme suç
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Suç yapışır üstüme suç
Yapışır üstüme suç
Boynuma asılı suç, suç
*
Yanımda şeytanım oturur
Sarıyoruz arada bir kaybolup
Yansımama bakıyoruz unutup
Kanım damlamasın yere, onu tut
Onu tut, onu tut
Açıyorum havada elim korunup
Yanar canım yapışıyor üstüme suç
Diyo' bana "Etmez kabul hiç bir tabut"
*
İzliyo' Deybac Afif
Bitmiyo' etkisi sihrin
Besle ruhunla doyur beni
Gözyaşım kuru kuru benim
Darmadağın kalbim buruk benim
*
Boğ Alevlere, boğ, boğ beni
Almıyor aklım deli miyim neyim?
Fısıltıların içindeyim her gün tekim
*
Deniyorum hepsini öldürmeyi
Saat yakın dirilmeye
Peşindeyim senin peşindeyim
*
Suç yapışır üstüme suç
Yapışır üstüme suç
Boynuma asılı suç, suç
Suç yapışır üstüme suç
Yapışır üstüme suç
Boynuma asılı suç, suç
*
Boynuma asılı suçlarım, lanetli tılsımım
Duvara asılı, kellen gözünde yalanın
Örten yok toz kapladın bak çoktan
Dedim ya, raflara kaldırdım Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
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Olmaz, suçumu üstlenmem asla
Dönmem bi' daha o deliğe, ey
Şeytan *** bekliyo' orada
Geçicem üstünden bi' güzel, ey
*
Kurşunlar yağıyo' silver
Kafamdan aşağa damlar
Karanlık dans eder loşta
Benle tuttu elimden vals da
*
Öteki oldum, farklı bi' kişi uyandığımda
Koşturdum durdum bırakmadım peşini inadına
*
Suç yapışır üstüme suç
Yapışır üstüme suç
Boynuma asılı suç, suç
Suç yapışır üstüme suç
Yapışır üstüme suç
Boynuma asılı suç, suç
- Yönetmen: Mert Doğan
- Yardımcı Yönetmen: Khontkar
- Görüntü Yönetmeni: Mert Doğan
- Uygulayıcı Yapımcı: Mehmet Ali Yemişçigil
- Senaryo: Kimera
- Stilist: Aylin Palancı
- Kostüm (Tasarım): Kimera
- Kostüm: Nilgün Sağlı
- Kostüm: Tuğba Arabalı Koşar
- Işık: Mustafa İlkay Tapik
- Best Boy: Can Erkarslan
- Makyaj: Aybüke Özdemir
- Backstage: Can Erkarslan
- Kurgu Renk Efekt: Mustafa İlkay Tapik