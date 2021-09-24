Khontkar ft. Kimera Suç sözleri! Khontkar ft. Kimera Suç şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Khontkar ft. Kimera Suç sözleri! Khontkar ft. Kimera Suç şarkı sözleri nelerdir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Khontkar ft. Kimera Suç sözleri! Khontkar ft. Kimera Suç şarkı sözleri nelerdir?

Khontkar'ın yeni şarkısı Suç geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı çıktığı andan itibaren oldukça beğeni topladı. Çok kısa sürede toplamda binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Khontkar ft. Kimera Suç sözleri! Khontkar ft. Kimera Suç şarkı sözleri nelerdir? Khontkar ft. Kimera Suç sözleri haberimizde.

Khontkar ft. Kimera Suç sözleri! Khontkar ft. Kimera Suç şarkı sözleri nelerdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Khontkar ft. Kimera Suç sözleri merak edilen rap şarkı sözlerinin başında geliyor. Khontkar ft. Kimera Suç hakkında tüm bilgiler...

KHONTKAR FT. KİMERA SUÇ ŞARKI SÖZLERİ

Suç yapışır üstüme suç

Yapışır üstüme suç

Boynuma asılı suç, suç Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Suç yapışır üstüme suç

Yapışır üstüme suç

Boynuma asılı suç, suç

*

Yanımda şeytanım oturur

Sarıyoruz arada bir kaybolup

Yansımama bakıyoruz unutup

Kanım damlamasın yere, onu tut

Onu tut, onu tut

Açıyorum havada elim korunup

Yanar canım yapışıyor üstüme suç

Diyo' bana "Etmez kabul hiç bir tabut"

*

İzliyo' Deybac Afif

Bitmiyo' etkisi sihrin

Besle ruhunla doyur beni

Gözyaşım kuru kuru benim

Darmadağın kalbim buruk benim

*

Boğ Alevlere, boğ, boğ beni

Almıyor aklım deli miyim neyim?

Fısıltıların içindeyim her gün tekim

*

Deniyorum hepsini öldürmeyi

Saat yakın dirilmeye

Peşindeyim senin peşindeyim

*

Suç yapışır üstüme suç

Yapışır üstüme suç

Boynuma asılı suç, suç

Suç yapışır üstüme suç

Yapışır üstüme suç

Boynuma asılı suç, suç

*

Boynuma asılı suçlarım, lanetli tılsımım

Duvara asılı, kellen gözünde yalanın

Örten yok toz kapladın bak çoktan

Dedim ya, raflara kaldırdım Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

*

Olmaz, suçumu üstlenmem asla

Dönmem bi' daha o deliğe, ey

Şeytan *** bekliyo' orada

Geçicem üstünden bi' güzel, ey

*

Kurşunlar yağıyo' silver

Kafamdan aşağa damlar

Karanlık dans eder loşta

Benle tuttu elimden vals da

*

Öteki oldum, farklı bi' kişi uyandığımda

Koşturdum durdum bırakmadım peşini inadına

*

Suç yapışır üstüme suç

Yapışır üstüme suç

Boynuma asılı suç, suç

Suç yapışır üstüme suç

Yapışır üstüme suç

Boynuma asılı suç, suç

  • Yönetmen: Mert Doğan
  • Yardımcı Yönetmen: Khontkar
  • Görüntü Yönetmeni: Mert Doğan
  • Uygulayıcı Yapımcı: Mehmet Ali Yemişçigil
  • Senaryo: Kimera
  • Stilist: Aylin Palancı
  • Kostüm (Tasarım): Kimera
  • Kostüm: Nilgün Sağlı
  • Kostüm: Tuğba Arabalı Koşar
  • Işık: Mustafa İlkay Tapik
  • Best Boy: Can Erkarslan
  • Makyaj: Aybüke Özdemir
  • Backstage: Can Erkarslan
  • Kurgu Renk Efekt: Mustafa İlkay Tapik

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Tanem Sivar Gülben Ergen Kerem Kamışlı
Spor Balotelli Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Khontkar ft. Kimera Suç sözleri! Khontkar ft. Kimera Suç şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:28:38. #1.17#