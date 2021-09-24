Khontkar ft. Kimera Suç sözleri! Khontkar ft. Kimera Suç şarkı sözleri nelerdir?

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KHONTKAR FT. KİMERA SUÇ ŞARKI SÖZLERİ

Suç yapışır üstüme suç

Yapışır üstüme suç

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Suç yapışır üstüme suç

Yapışır üstüme suç

Boynuma asılı suç, suç

*

Yanımda şeytanım oturur

Sarıyoruz arada bir kaybolup

Yansımama bakıyoruz unutup

Kanım damlamasın yere, onu tut

Onu tut, onu tut

Açıyorum havada elim korunup

Yanar canım yapışıyor üstüme suç

Diyo' bana "Etmez kabul hiç bir tabut"

*

İzliyo' Deybac Afif

Bitmiyo' etkisi sihrin

Besle ruhunla doyur beni

Gözyaşım kuru kuru benim

Darmadağın kalbim buruk benim

*

Boğ Alevlere, boğ, boğ beni

Almıyor aklım deli miyim neyim?

Fısıltıların içindeyim her gün tekim

*

Deniyorum hepsini öldürmeyi

Saat yakın dirilmeye

Peşindeyim senin peşindeyim

*

Suç yapışır üstüme suç

Yapışır üstüme suç

Boynuma asılı suç, suç

Suç yapışır üstüme suç

Yapışır üstüme suç

Boynuma asılı suç, suç

*

Boynuma asılı suçlarım, lanetli tılsımım

Duvara asılı, kellen gözünde yalanın

Örten yok toz kapladın bak çoktan

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*

Olmaz, suçumu üstlenmem asla

Dönmem bi' daha o deliğe, ey

Şeytan *** bekliyo' orada

Geçicem üstünden bi' güzel, ey

*

Kurşunlar yağıyo' silver

Kafamdan aşağa damlar

Karanlık dans eder loşta

Benle tuttu elimden vals da

*

Öteki oldum, farklı bi' kişi uyandığımda

Koşturdum durdum bırakmadım peşini inadına

*

Suç yapışır üstüme suç

Yapışır üstüme suç

Boynuma asılı suç, suç

Suç yapışır üstüme suç

Yapışır üstüme suç

Boynuma asılı suç, suç

Yönetmen: Mert Doğan

Yardımcı Yönetmen: Khontkar

Görüntü Yönetmeni: Mert Doğan

Uygulayıcı Yapımcı: Mehmet Ali Yemişçigil

Senaryo: Kimera

Stilist: Aylin Palancı

Kostüm (Tasarım): Kimera

Kostüm: Nilgün Sağlı

Kostüm: Tuğba Arabalı Koşar

Işık: Mustafa İlkay Tapik

Best Boy: Can Erkarslan

Makyaj: Aybüke Özdemir

Backstage: Can Erkarslan

Kurgu Renk Efekt: Mustafa İlkay Tapik

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