KHK'lı koronavirüs uzmanı Doçent Ulaşlı: Covid-19 aşısı Türkiye'de geliştirilebilir, göreve hazırım Genetik Doçenti Mustafa Ulaşlı, ABD Princeton Üniversitesi ve Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde toplam 7 yıl koronavirüs üzerine çalıştı.

Genetik Doçenti Mustafa Ulaşlı, ABD Princeton Üniversitesi ve Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde toplam 7 yıl koronavirüs üzerine çalıştı. Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana ilim Dalı ve Genetik Bölümü'ndeyken ihraç edilen Ulaşlı, yürütülen çalışmalara katkı sunmak istiyorView on euronews