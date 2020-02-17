KHK ile ihraç olan Barış Akademisyenleri pasaport almaya başladı
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KHK ile ihraç olan Barış Akademisyenleri pasaport almaya başladı

AK Parti hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan ettiği Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevinden ihraç edilen Barış Akademisyenleri Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararının ardından pasaport almaya başladı.

17.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:04
KHK ile ihraç olan Barış Akademisyenleri pasaport almaya başladı

AK Parti hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan ettiği Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevinden ihraç edilen Barış Akademisyenleri 'nin (AYM) kararının ardından pasaport almaya başladı.


Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden ihraç edilen barış bildirisi imzacısı Doç. Dr. Tezcan Durna pasaport aldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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