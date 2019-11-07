KHK ile ihraç edilen Dr. Uraz Aydın: Akademisyenlerin üniversitelere iade koşulları da bir sürgün
'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle 2017'de 686 sayılı KHK ile ihraç edilen akademisyen Uraz Aydın euronews'e konuştu.
07.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:36
'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle 2017'de 686 sayılı KHK ile ihraç edilen akademisyen Uraz Aydın euronews'e konuştu. Aydın, AYM'nin akademisyenlere verilen beraat kararları sonrası oluşan üniversitelere iade koşullarını 'sürgün' olarak değerlendirdi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
VİDEO: KHK ile ihraç edilen Dr. Uraz Aydın: Akademisyenlerin üniversitelere iade koşulları da bir sürgün