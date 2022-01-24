KGM, güncel yol durumunu paylaştı

DİYARBAKIR (DHA) - KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM), birçok kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldığını açıkladı.

KGM, Türkiye'deki önemli kara yolu güzergahlarının güncel yol durumunu bilgisini paylaştı. Açıklamada, İstanbul- Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu'nun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığı hatırlatılarak, "Heyelan nedeniyle kapanan Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi ulaşıma açılmıştır. Bingöl- Erzurum yolu ulaşıma açılmıştır. Konya'yı Ankara, Aksaray ve Karaman'a bağlayan yollar trafiğe açılmış olup, Antalya yönü ulaşıma kapalıdır" denildi.

"Bursa-Karacabey yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Gerede ile Düzce arası yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Kayseri-Malatya yolu ulaşıma kapatılmıştır. Pınarbaşı-Gürün yolu TIR hariç araç trafiğine açılmıştır. Şarkışla-Pınarbaşı yolu ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Erzincan yolu TIR hariç ulaşıma açılmıştır. Kangal-Divriği-Arapgir ile Kangal-Gürün yolu ulaşıma kapatılmıştır. Zara-Refahiye yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kahramanmaraş-Göksun yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akşehir-Isparta yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır. Diyarbakır-Siverek yolu ulaşıma kapatılmıştır. Diyarbakır-Bingöl yolu ulaşıma kapatılmıştır. Elazığ- Diyarbakır yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kırıkkale-Kırşehir yolu çift yönlü olarak TIR trafiğine kapatılmıştır."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri