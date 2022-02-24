KGB nedir sorusu merak ediliyor. Rusya Lider Vladimir Putin'in geçmişte KGB ajanı olduğu bilinmekte. Vatandaşlar bu KGB hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için KGB nedir? KGB açılımı nedir? KGB neyin kısaltması? KGB ajanı nasıl olunur? KGB ne demek? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar haberimizde...

KGB NEDİR?

KGB; Devlet Güvenlik Komitesi, Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisidir. İlk olarak 1918 yılında Çeka adıyla kurulan teşkilat pek çok kez isim değişikliğine maruz kalmış ve son olarak 13 Mart 1954'te KGB adını almıştır.

KGB'nın ana görevleri yabancı istihbarat ve karşı istihbaratı sağlamak, devlet sınırlarını korumak, milliyetçilik, muhalefet ve Anti-Sovyet faaliyetleri gibi suçlarla mücadele etmek, SSCB, SBKP ve Sovyet hükûmetini korumak, hükûmet için gerekli istihbarat ve iletişimi sağlamaktı. KGB ulusal güvenliği tehdit eden ve savunmayı gerektiren konularda devlet adına istihbarat sağlar ve gerektiğinde doğrudan olaya müdahale ederek, tehdit unsurlarını ortadan kaldırırdı.

Teşkilat 1954 yılında İç İstihbaratın NKVD birimi ve İçişleri Bakanlığının MVD biriminin birleşmesiyle meydana geldi. Merkezi Moskova'daki Lubyanka Meydanı'nında KGB ile özdeşleşen Lubyanka Binası'nda bulunuyordu.

KGB TARİHİ

Petrograd Sovyeti Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Feliks Dzerjinski 19 Aralık 1917'de Halk Komiserleri Konseyi toplantısında devlet dairelerinde sabotaj ve karşı-devrimci faaliyetler konusunda bir rapor sundu. Bu rapor Tüm Rusya Karşı-Devrim ve Sabotajla Mücadele Olağanüstü Komisyonu'nun ( Rusça: ????????????? ???????????? ???????? ?? ?????? ? ??????????????? ? ?????????/Kısaca: Çeka) kuruluşunda bir teklif niteliği kazandı ve 6 Şubat 1918'de ilk Sovyet istihbarat ve gizli servisi Çeka kuruldu.

13 Mart 1954'te Yüksek Sovyet Prezidyumu'nda kabul edilen bir kararname ile istihbarat ve güvenlik servisinin adı Devlet Güvenlik Komitesi (Rusça:Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti) adını aldı. İçişleri eski birinci bakan yardımcısı General İvan Serov yeni adıyla KGB'nin ilk başkanı olarak atandı.

1991 Ağustosundaki ihtilal girişiminde zamanın KGB Başkanı General Vladimir Kryuçkov'un rolü olduğu ispatlanıp yerine getirilen General Vadim Bakatim'e verilen emirle KGB 6 Kasım 1991'de resmen kaldırıldı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Rusya'da KGB'nin görevini FSB ve SVR üstlendi. Ancak Belarus'taki gizli servisin adı hâlen KGB'dir.

KGB ORGANİZASYONU

Direktörlükler

KGB Birinci Genel Direktörlük Dış istihbarat

KGB İkinci Genel Direktörlük Karşı-istihbarat, iç politik kontrol

KGB Üçüncü Genel Direktörlük Askerî karşı-istihbarat ve silahlı kuvvetler politik izleme

KGB Dördüncü Direktörlük Ulaşım güvenliği

KGB Beşinci Genel Direktörlük Politik, dini, sanatsal sansür ve iç güvenlik,1989'dan sonra anayasayı koruma, "Z Direktörlüğü

KGB Altıncı Direktörlük Ekonomik karşı-istihbarat ve endüstri güvenliği

KGB Yedinci Direktörlük Sovyet vatandaşları ve yabancıları gözetleme

KGB Sekizinci Genel Direktörlük Ulusal, yabancı, deniz aşırı iletişimleri izleme-yönetme, kriptolojik ekipman, araştırma ve geliştirme

KGB Dokuzuncu Direktörlük Koruma servisi

KGB On Beşinci Genel Direktörlük Hükümet tesisleri güvenliği

KGB On Altıncı Direktörlük SIGINT (sinyal istihbaratı) ve iletişim önleme, Ulusal ve hükûmet telefon ve telgraf sistemleri koruma ve izleme

SSCB Sınır Muhafaza Direktörlüğü Sınır güvenliği

Operasyonlar ve Teknoloji Direktörlüğü Kayıt cihazları ve araştırma laboratuvarları, Laboratuvar 12 zehirler ve ilaçlar için

Diğer Birimler

KGB Personel Dairesi

KGB Sekreterliği

KGB Teknik Destek Grubu

KGB Finans Dairesi

KGB Arşivleri

KGB Düzensizleri

KGB Yönetim Dairesi

SBKP Komitesi

KGB Spetsnaz

Alpha

Vympel

Prezidyum için Kremlin Muhafız Gücü

Haberler.com - Gündem