Kevin Feige'den Netflix'teki Marvel Karakterlerinin Geleceği Hakkında Önemli Açıklamalar

Marvel, söz konusu sinematik evren olduğunda DC'den fersah fersah ileride yer alıyor. Dizi evrenlerinde ise durum daha ciddi bir rekabete dönüşüyor. WB'nin kendi kanalı olan CW başta olmak üzere çeşitli platformlara yayılmış pek çok DC dizisi var.

Marvel, bu noktadaki açığını Netflix ekranlarında yayınlanan kendi dizi evreni ile kapatmıştı. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, the Iron Fist, the Punisher ve The Defenders serileri, daha sonra idari anlamda yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle iptal edilmişti.

Spider-Man: Far From Home filminin basın turu sırasında Marvel Stüdyolarının patronu Kevin Feige'ye bu karakterlerin Marvel filmlerinde görülmelerinin olası olup olmadığı soruldu. Feige her zamanki gibi cevap verir gibi yapıp vermediği karışık cümlelerini peş peşe sıraladı.

Bu soruya cevap vermenin bile spoiler olacağını belirten Feige, yine de bu serilerde pek çok harika karakter olduğunu ve yapılan açıklama nedeniyle karakterleri istese de kullanamayacağını söyledi. Kevin Feige, Netflix'ten ayrılan karakterlerin ne zaman MCU'ya dahil olabileceğini bilmediğini belirtti.

Daha önce de The Punisher ve Daredevil serilerinde gördüğümüz aktör Royce Johnson, 18 ay ila 2 yıl arası bir bekleme sürecine hazır olmamız gerektiğini söylemişti. Marvel patronu Jeph Loeb'den aldıkları mesajda "devam edecek" yazdığını belirten oyuncu, aynı ekiple devam edip etmeyeceklerini ise bilmediğini söyledi.

Siz olsanız hangi Netflix kahramanını MCU'ya dahil ederdiniz?