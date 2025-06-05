Ketenpere filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ketenpere filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ketenpere filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ketenpere filmini izleyecek olanların merak ettiği Ketenpere konusu nedir, Ketenpere oyuncuları kimler ve Ketenpere özeti gibi konuları inceliyoruz.

KETENPERE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak ve sözsüz roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kurmakta; yaşadığı semtteki çevresine ufak tefek roller ayarlamaya çalışmaktadır. Akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alan Kalender, kısa süreyle cezaevine girer. Cezaevinde Vefa abi isimli bir mahkumla karşılaşır. Vefa, kendisinden yaşca küçük olan Kalender'i rol aldığı dizilerden, filmlerden tanımaktadır; kısa sürede Kalender'i çok sever ve himayesine alır.

KETENPERE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ketenpere filminin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Elif Erol, Orhan Aydın, Serkan Şengül, Volkan Başaran ve Turabi Çamkıran gibi isimler yer alıyor.

KETENPERE FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Ketenpere filmi 2017 yılında yayınlanmıştır.