Kestiği odun parçası başına isabet eden kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde, kestiği odun parçasının başına çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
04.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:38
Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde, kestiği odun parçasının başına çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Ahmet Ç'nin (56), bahçesinde kestiği odunlardan biri fırlayarak başına isabet etti.
Yaralanan Ahmet Ç, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA