Kestel Kavşağı'na akıllı dokunuş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, konforlu ve rahat ulaşım amacıyla başlattığı akıllı kavşak uygulamalarına şehrin girişindeki Kestel Kavşağı'nı da ekledi. Uygulamayla birlikte Kestel çıkış kolunun araç yükü yüzde 40 oranında azalacak.

Bursa'da en çok konuşulan konu olan trafiği sorun olmaktan çıkarmak, vatandaşı daha konforlu ve rahat ulaşıma kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli noktalarındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin doğu yönünden giriş noktasındaki Kestel Kavşağı'nda yaşanan trafik sıkışıklığını sona erdirmek üzere harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, akıllı kavşak düzenlemesini en kısa sürede bitirerek özellikle sabah işe gidiş ve akşam iş dönüşü yaşanan ulaşım sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kestel kavşağında yapılan düzenlemeyle Uludağ Caddesi'nden Ankara ve Bursa istikametine doğru gitmek isteyen yaklaşık 700 araç, kavşağın en yoğun kolu olan Kestel çıkışından izale edilmiş olacak. Kavşak çalışmaları kapsamında 1350 metrekare parke, 1550 metre bordür, 150 metreküp beton, 550 metreküp kazı, 450 metreküp alt temel, 750 ton PMT, 850 ton asfalt imalatı yapılacak.

Kestel'e Büyükşehir desteği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş ile birlikte Kestel Kavşağı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Şehrin doğu yakasında Kestel girişinde hummalı bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Başkan Aktaş, şehrin ulaşımı, ulaşım araçlarını, yolları, köprüleri, kavşakları konuştuğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin insanları daha ulaşılabilir bir Bursa'da yaşatmak için gayret ettiğini belirten Başkan Aktaş, Kestel'in şehrin doğu yakasında Gürsu ile beraber hızla gelişen ilçelerden olduğunu ifade etti. Kestel Belediyesi'nin merkezde yaptığı çalışmalara Büyükşehir Belediyesi olarak destek olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Hem Kestel Organize Sanayi Bölgesi, hem de Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nin şehre verdiği yükler var. Şehrin girişindeki Kestel Kavşağı'nda ciddi sorunlar yaşanıyordu. Kestel halkının bu konuda istek ve talepleri oldu. Nihayetinde projelendirme çalışmamızı yaptık ve çalışmalara başladık. Öncelikle Organize Sanayi Bölgesi'ne ait olmasına rağmen Uludağ Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaları yürütüyoruz. Önümüzdeki hafta bitirmiş olacağız" dedi.

"Kapasite yüzde 50 oranında artacak"

Kestel kavşağına yapılan düzenlemeyle Uludağ Caddesi'nden Ankara ve Bursa istikametine doğru gitmek isteyen zirve saatteki yaklaşık 700 aracın, kavşağın en yoğun kolu olan Kestel çıkışından izale edildiğini anlatan Başkan Aktaş, "Böylelikle Kestel çıkış kolunun araç yükü yüzde 40 oranında azaldı. Çaprazlama kaynaklı kapasite kayıpları giderilmiş oldu. Kestel çıkış kolunun depolama alanı genişletildi. Kavşağın toplam kapasitesi yüzde 50 oranında arttı. Kavşak alanında ortalama kırmızı ışık bekleme süresi de 20 saniye azalmış oldu. Uygulama tamamen devreye girdikten sonra hem Kestel'deki vatandaşlar hem de Bursa tarafından Kestel'e gelen vatandaşlar bu rahatlığı yaşayacak. Kestel'de ve diğer ilçelerimizde ulaşımla alakalı yatırımlarımızı hızlandırarak devam ediyoruz. 2021'de yeni kavşaklarımız, köprülerimiz, yollarımız geliyor. Bunlarla beraber başta Acemler olmak üzere tüm sorunlar giderilecek. Çalışmalar Kestel'e ve Bursa'ya hayırlı olsun" diye konuştu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ise, çalışmayı başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçenin merkez ve ana arterlerinde büyük hizmetleri olduğunu belirten Tanır, "Kestel Kavşağı'nda yapılan çalışmalar ise tabiri caizse altın vuruş çalışmalarından bir tanesidir. Özellikle sabah işe gidiş ve akşam yine işten dönüş saatlerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Son problemli noktamızdı burası. İnşallah yapılan yatırımla ilçemizdeki sorun ortadan kalkmış olacak. Halkamıza verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yatırım için Başkan Alinur Aktaş'ın şahsında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı