Kestel'den Pazaryeri'ne araç desteği
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Kestel'den Pazaryeri'ne araç desteği

Kestel'den Pazaryeri'ne araç desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, kardeş belediye olan Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ağırladı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, kardeş belediye olan Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ağırladı.

Başkan Önder Tanır ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediyelerin çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu. Tanır, Tekin'in ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Başkan Önder Tanır, "Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin'i belediyemizde misafir ederek, çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca Pazaryeri Belediyesine araç hibesinde bulunarak, belediye filosuna destek olduk. Hayırlı olsun inşallah" dedi.

Öte yandan Kestel Belediyesi, kardeş belediye olan Pazaryeri Belediyesine bir çöp kamyonu ile bir otobüs hibe etmişti. - BURSA

Kestel'den Pazaryeri'ne araç desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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