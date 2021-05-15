Kestel'de ormanda çıkan yangını büyümeden söndürüldü
Bursa'nın Kestel ilçesinde, ormanlık alanda mangal ateşinden çıktığı öne sürülen yangın büyümeden söndürüldü.
Bursa'nın Kestel ilçesinde, ormanlık alanda mangal ateşinden çıktığı öne sürülen yangın büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aktaştepe mevkisindeki ormanlık alandan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, yangını söndürdü.
Olayda 300 metrekarelik bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangının mangal ateşinden çıktığı tahmin ediliyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş