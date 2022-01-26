Kestel'de kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu

KESTEL, BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Bursa kent merkezinde aralıklarla devam eden kar yağışı Kestel ve köylerinde de etkili oldu.

Kar yağışının ardından Kestel Kalesi, Dudaklı Mahallesi'ndeki ağaçlı yol, Gölbaşı, Saitabat Şelalesi ve Derekızık Mahallesi beyaza büründü.

Buralarda kar sonrası oluşan manzaralar dronla kaydedildi.