Kestel'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kestel'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

28.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:28
Kestel'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Turgay D. idaresindeki 08 AAE 880 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Uludağ Caddesi'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpıp devrildi.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kestel Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Turgay D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Demet Özdemir Kerimcan Durmaz
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Ünal Karaman Mustafa Yumlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kestel'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 15:32:08. #1.16#
title