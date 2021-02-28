Kestel'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
28.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:28
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Turgay D. idaresindeki 08 AAE 880 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Uludağ Caddesi'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpıp devrildi.
Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kestel Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Turgay D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş