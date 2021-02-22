Kestel'de ambalajlı su taşıyan kamyon yandı
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Kestel'de ambalajlı su taşıyan kamyon yandı

22.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:36
Kestel'de ambalajlı su taşıyan kamyon yandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyon, kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyon, kullanılamaz hale geldi.

Çevre Yolu'nun Gölbaşı mevkisinde H.D. idaresindeki 16 KAV 35 plakalı ambalajlı su yüklü kamyonun motor bölümünde yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine aracı durduran sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

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