Kestel Belediyesi'nin vizyon projesine 650 fore kazık çakılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kestel Belediyesi'nin vizyon projesine 650 fore kazık çakılıyor

Kestel Belediyesi'nin vizyon projesine 650 fore kazık çakılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın Kestel ilçesine değer katacak ve şehrin yeni buluşma noktası olacak "Meydan Kestel" için 7 gün 24 saat çalışan ekipler, yerin 8 metre derinine iniyor.

Bursa'nın Kestel ilçesine değer katacak ve şehrin yeni buluşma noktası olacak "Meydan Kestel" için 7 gün 24 saat çalışan ekipler, yerin 8 metre derinine iniyor. Tamamlandığında Bursa'nın en büyük meydanlarından birisi olacak olan projenin zeminine ise 650 fore kazık çakılacak.

Kestel Belediyesi'nin, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile birlikte yürüttüğü 'Meydan Kestel' projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler 7000 metrekareden oluşan, içerisinde yer altı otoparkı, festival alanı, akıllı teknolojilerin bulunduğu aydınlatma ve sulama sistemlerini barındıran proje için 7 gün 24 saat çalışıyor. 60 gün önce başlayan çalışmalarda, yerin 8 metre derinine inilirken, 7000 m2 zeminde iyileştirme çalışması yapıldı. Ayrıca projenin zeminine ise toplamda 650 fore kazık çakılacak ve zeminin çok daha dayanıklı ve güçlü olması sağlanacak.

"Meydanıyla konuşulan bir ilçe olacağız"

Meydan Kestel projesinin bir meydandan çok daha fazlasını ifade ettiğini belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kentler, meydanlarıyla konuşulur, meydanlarıyla bilinir. Bizde 'Meydan Kestel' projemizi güzel ilçemize kazandırarak, meydanıyla konuşulan bir ilçe olmayı hedefliyoruz. Projemiz tamamlandığında, hem trafik sorununun, hem otopark sorununun önüne geçmiş ve modern, daha yaşanabilir bir meydana kavuşmuş olacağız. Projemiz Bursa'mızın en büyük meydanlarından biri olacak. İçerisinde yenilebilir, değişebilir, dönüşebilir, çok amaçlı mekanlar, yeşil alanlar, kapalı otopark, festival alanı, elektrikli araç şarj istasyonları yer alacak. 2 aylık süreçte günün her saati çalışan ekiplerimiz büyük bir yol ilerledi. Şuanda zeminin 8 metre derinine inildi. Zeminin güvenliği için toplamda 650 fore kazık çakılacak bu sayede çok daha güçlü ve dayanıklı bir projeyi hemşehrilerimize sunacağız. Bu vesileyle her yönüyle ilçemize yakışacak modern meydan ve yer altı otoparkımızın yeniden güzel ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kestel Belediyesi'nin vizyon projesine 650 fore kazık çakılıyor
Kestel Belediyesi'nin vizyon projesine 650 fore kazık çakılıyor
Kestel Belediyesi'nin vizyon projesine 650 fore kazık çakılıyor
Kestel Belediyesi'nin vizyon projesine 650 fore kazık çakılıyor
Kestel Belediyesi'nin vizyon projesine 650 fore kazık çakılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Alişan Kibariye Hande Yener Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Merve Çoban Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kestel Belediyesi'nin vizyon projesine 650 fore kazık çakılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 10:23:56. #1.16#

title