Kestel Belediyesi'nin vizyon projesine 650 fore kazık çakılıyor

Bursa'nın Kestel ilçesine değer katacak ve şehrin yeni buluşma noktası olacak "Meydan Kestel" için 7 gün 24 saat çalışan ekipler, yerin 8 metre derinine iniyor.

Bursa'nın Kestel ilçesine değer katacak ve şehrin yeni buluşma noktası olacak "Meydan Kestel" için 7 gün 24 saat çalışan ekipler, yerin 8 metre derinine iniyor. Tamamlandığında Bursa'nın en büyük meydanlarından birisi olacak olan projenin zeminine ise 650 fore kazık çakılacak.

Kestel Belediyesi'nin, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile birlikte yürüttüğü 'Meydan Kestel' projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler 7000 metrekareden oluşan, içerisinde yer altı otoparkı, festival alanı, akıllı teknolojilerin bulunduğu aydınlatma ve sulama sistemlerini barındıran proje için 7 gün 24 saat çalışıyor. 60 gün önce başlayan çalışmalarda, yerin 8 metre derinine inilirken, 7000 m2 zeminde iyileştirme çalışması yapıldı. Ayrıca projenin zeminine ise toplamda 650 fore kazık çakılacak ve zeminin çok daha dayanıklı ve güçlü olması sağlanacak.

"Meydanıyla konuşulan bir ilçe olacağız"

Meydan Kestel projesinin bir meydandan çok daha fazlasını ifade ettiğini belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kentler, meydanlarıyla konuşulur, meydanlarıyla bilinir. Bizde 'Meydan Kestel' projemizi güzel ilçemize kazandırarak, meydanıyla konuşulan bir ilçe olmayı hedefliyoruz. Projemiz tamamlandığında, hem trafik sorununun, hem otopark sorununun önüne geçmiş ve modern, daha yaşanabilir bir meydana kavuşmuş olacağız. Projemiz Bursa'mızın en büyük meydanlarından biri olacak. İçerisinde yenilebilir, değişebilir, dönüşebilir, çok amaçlı mekanlar, yeşil alanlar, kapalı otopark, festival alanı, elektrikli araç şarj istasyonları yer alacak. 2 aylık süreçte günün her saati çalışan ekiplerimiz büyük bir yol ilerledi. Şuanda zeminin 8 metre derinine inildi. Zeminin güvenliği için toplamda 650 fore kazık çakılacak bu sayede çok daha güçlü ve dayanıklı bir projeyi hemşehrilerimize sunacağız. Bu vesileyle her yönüyle ilçemize yakışacak modern meydan ve yer altı otoparkımızın yeniden güzel ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı