KESTEL BELEDİYESİ'NDEN COŞKULU SÜNNET ŞÖLENİ

Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni ile 101 çocuk, sünnet oldu.

Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni ile 101 çocuk, sünnet oldu. Şölen renkli görüntülere sahne olurken, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, süslenen makam aracının direksiyonuna geçerek sünnet çocuklarıyla birlikte korteje katıldı.

Kestel Belediyesi tarafından Geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleninde 101 çocuk erkekliğe ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı. Şölen, Vani Mehmet Mahallesi'nden, Yeni Mahalle'ye kadar süren kortejle başladı. Bando eşliğinde, şarkılarla oluşturulan kortejin başında ise, makam aracı süslenen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır vardı. Aracın direksiyonuna geçen Tanır, araçtaki sünnet çocuklarıyla ilçe turu attı. Şölene, kortejin sona ermesiyle Kestel Aile Parkı'nda devam edildi. Buradaki etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş, MHP İlçe Başkanı Tarkan Toroman, partililer ve çok sayıda sünnet ailesi katıldı. Kuranı kerim tilavetiyle başlayan şölende, pilav ikramı yapıldı. Daha sonra animasyon, Karagöz-Hacivat ve bando gösterileri gerçekleşti. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Roman Orkestrası sahneye çıkarak, hareketli parçalarla vatandaşları eğlendirdi.

Etkinlikte konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kestel Belediyesi olarak çocuklarımızın bu önemli gününde onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Geleneksel hale getirdiğimiz şölenimizde bu yıl 101 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Şuanda 101 çocuğumuz ve aileleriyle birlikte, eğlencemizi gerçekleştiriyoruz. Kortejiyle, animasyon ve bando gösterileriyle, dolu dolu bir programla çocuklarımızın yanındayız. Ekmeğimizi, neşemizi, eğlencemizi paylaşıyoruz. Hem çocuklarımıza hem ailelerimize hayırlı olsun inşallah" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı