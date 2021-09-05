KESTEL BELEDİYESİ'NDEN COŞKULU SÜNNET ŞÖLENİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KESTEL BELEDİYESİ'NDEN COŞKULU SÜNNET ŞÖLENİ

KESTEL BELEDİYESİ'NDEN COŞKULU SÜNNET ŞÖLENİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni ile 101 çocuk, sünnet oldu.

Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni ile 101 çocuk, sünnet oldu. Şölen renkli görüntülere sahne olurken, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, süslenen makam aracının direksiyonuna geçerek sünnet çocuklarıyla birlikte korteje katıldı.

Kestel Belediyesi tarafından Geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleninde 101 çocuk erkekliğe ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı. Şölen, Vani Mehmet Mahallesi'nden, Yeni Mahalle'ye kadar süren kortejle başladı. Bando eşliğinde, şarkılarla oluşturulan kortejin başında ise, makam aracı süslenen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır vardı. Aracın direksiyonuna geçen Tanır, araçtaki sünnet çocuklarıyla ilçe turu attı. Şölene, kortejin sona ermesiyle Kestel Aile Parkı'nda devam edildi. Buradaki etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş, MHP İlçe Başkanı Tarkan Toroman, partililer ve çok sayıda sünnet ailesi katıldı. Kuranı kerim tilavetiyle başlayan şölende, pilav ikramı yapıldı. Daha sonra animasyon, Karagöz-Hacivat ve bando gösterileri gerçekleşti. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Roman Orkestrası sahneye çıkarak, hareketli parçalarla vatandaşları eğlendirdi.

Etkinlikte konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kestel Belediyesi olarak çocuklarımızın bu önemli gününde onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Geleneksel hale getirdiğimiz şölenimizde bu yıl 101 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Şuanda 101 çocuğumuz ve aileleriyle birlikte, eğlencemizi gerçekleştiriyoruz. Kortejiyle, animasyon ve bando gösterileriyle, dolu dolu bir programla çocuklarımızın yanındayız. Ekmeğimizi, neşemizi, eğlencemizi paylaşıyoruz. Hem çocuklarımıza hem ailelerimize hayırlı olsun inşallah" diye konuştu.

KESTEL BELEDİYESİ'NDEN COŞKULU SÜNNET ŞÖLENİ
KESTEL BELEDİYESİ'NDEN COŞKULU SÜNNET ŞÖLENİ
KESTEL BELEDİYESİ'NDEN COŞKULU SÜNNET ŞÖLENİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Yaşar Güler Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Derya Baykal
Spor Diego Cristiano Ali Öztürk Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KESTEL BELEDİYESİ'NDEN COŞKULU SÜNNET ŞÖLENİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 14:29:53. #1.16#

title