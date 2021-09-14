Kestel Belediyesi'nden 4 Bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği - Haberler
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Kestel Belediyesi'nden 4 Bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kestel Belediyesi'nden 4 Bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği

Kestel Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, 4 bin 500 öğrenciye doğa dostu, geri dönüşebilen kırtasiye malzemelerinin bulunduğu set hediye etti.

Kestel Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, 4 bin 500 öğrenciye doğa dostu, geri dönüşebilen kırtasiye malzemelerinin bulunduğu set hediye etti.

Kestel Belediyesi, geleneksel hale getirdiği hediye kırtasiye setlerinin dağıtımına bu yıl da devam etti. Belediye Başkanı Önder Tanır, Atatürk İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilere, doğa dostu ve geri dönüşebilen kırtasiye setleri ile beslenme çantası hediye etti. İçlerinde temel eğitim araç-gereçlerinin bulunduğu 4 bin 500 kırtasiye seti, 1.2.3 ve 4.sınıf öğrencilerine dağıtılmak üzere ilçede bulunan 14 ilkokulun idarecilerine teslim edildi. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, " Kestel Belediyesi olarak, okullarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak bir araya geldiği tüm alanlarda dezenfekte işlemlerimiz devam ediyor. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihin kesinlik kazanmasıyla, ekiplerimiz dezenfekte ve temizlik seferberliği başlattı. Eğitim süresi boyunca da belirli aralıklarla bu dezenfekte çalışmalarımız devam edecektir. Gayemiz, öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim görmeleri. Bugünde, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimize, geleneksel hale getirdiğimiz kırtasiye setlerini ulaştırdık. 4 bin 500 öğrencimize, içlerinde temel eğitim-araç gereçlerinin bulunduğu setleri hediye ediyoruz. Ancak bu kez farklı bir konsept ile öğrencilerimizin karşısına çıktık. Hediye ettiğimiz setler tamamen doğa dostu ve geri dönüşebilen maddelerden elde edilen ürünler olma özelliğini taşıyor. Amacımız onlara hayırlı olsun dileklerimizi iletmek ve bunun yanında da çocuklarımıza bir destek de bulunmak. "diye konuştu. - BURSA

Kestel Belediyesi'nden 4 Bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği

Kestel Belediyesi'nden 4 Bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği

Kestel Belediyesi'nden 4 Bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği

Kestel Belediyesi'nden 4 Bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği

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Haber: Kestel Belediyesi'nden 4 Bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği - Haberler
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