Kestel Belediye Başkanı Acar, Pazaryeri'nde gençlerle bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kestel Belediye Başkanı Acar, Pazaryeri'nde gençlerle bir araya geldi

AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel
Kestel Belediye Başkanı Acar, Pazaryeri'nde gençlerle bir araya geldi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ile kardeş belediye olan Kestel Belediyesinin Başkanı Yener Acar, ilçeye gerçekleştirdiği ziyarette gençlerle tecrübe paylaşımı yaptı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ile kardeş belediye olan Kestel Belediyesinin Başkanı Yener Acar, ilçeye gerçekleştirdiği ziyarette gençlerle tecrübe paylaşımı yaptı.

Acar, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Acar, Pazaryeri'nin İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile Gençlik Merkezi Has Odası'nda gençlerle bir araya geldi.

Burada gençlere seslenen Acar, "Özellik çıktığınız noktayı asla unutmayın. Hangi kültürden hangi inançtan geldiğinizi iyi bilmelisiniz. Hedeflerinizi doğru ve prensipli koymalısınız. Biliyorsunuz ki çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Omuzlarımızdaki yük çok ağır. O yüzden kendinizi çok iyi yetiştirip önce ailenize sonra ülkenize en iyi şekilde hizmet etmelisiniz. Bu ülke siz gençlerin omuzlarında çok daha yükselecektir. Dediğim gibi önce kendinize bir hedef koymalısınız. O zaman başarı kaçınılmaz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Tekin ve Gençlik Merkezi Müdürü Lütfi Akyüz, Acar'a gençlerle yaptığı sohbet için teşekkürlerini iletti.

Kestel Belediye Başkanı Acar, Pazaryeri'nde gençlerle bir araya geldi

Kestel Belediye Başkanı Acar, Pazaryeri'nde gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası...

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title