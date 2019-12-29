Kestaneler AK Parti'li kadınlardan

29.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:08

AK Parti Şehzadeler İlçe Kadın Kolları, 'Çaylar sizden, kestaneler bizden' sloganıyla köylerdeki kadınlara ulaşmaya devam ediyor. AK Parti Şehzadeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Hacıhaliller Mahallesinde kadınlarla bir araya geldi. Başkan Şentürk, bir yandan sobada kestane sobada pişirirken, diğer taraftan da kadınları partiye üye yaptı.



AK Parti Şehzadeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, "Çaylar sizden, kestaneler bizden' sloganıyla yola çıktığımız köy programlarımızın kapsamında Hacıhaliller Mahallemizdeki hanımlarımızla bir araya gelerek sohbet ettik. Kendilerine bizlere hanelerini ve gönüllerini açtıkları için teşekkür ederiz. Oraya gidip hemen kalkmıyoruz. Kadınlarımızla sohbet ediyoruz, çaylarımızı içiyoruz. Pişirdiğimiz kestaneleri yiyoruz hep birlikte. Varsa sorunlarını dinliyoruz. Çözülmesi noktasında yardımcı oluyoruz. Partimize üye olmak isteyen kadınlarımızın da üyelik formlarını dolduruyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA