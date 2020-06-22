Kesmeye kıyamadığı armut ağacını restoranın içerisinden geçirtti Kesmeye kıyamadığı armut ağacını restoranın içerisinden geçirtti 200 yıllık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranı ağacın içinde kalacak şekilde inşa etti Artvin'in Şavşat ilçesinde 26 yıldır işletmecilik yapan Mete Cem Çelik, 200 yıllık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranı...

Kesmeye kıyamadığı armut ağacını restoranın içerisinden geçirtti

200 yıllık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranı ağacın içinde kalacak şekilde inşa etti

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde 26 yıldır işletmecilik yapan Mete Cem Çelik, 200 yıllık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranı ağacın içinde kalacak şekilde inşa etti.

Şavşat'ın Kocabey köyünde otel ve restoran işletmeciliği yapan Met Cem Çelik, 26 yıl önce kendisine ait arazide restoran yapmak istedi. Arazisinin ortasında bulunan 200 yıllık armut ağacını kesmeye kıyamayan Çelik, inşaatı yapan ustalarla görüşerek restorana ağacı dahil etti. 20 metre yüksekliğinde 90 santimetre çapında olan ağacın gövdesi restoranın içinde kalırken, dalları ise çatısından yer alıyor.

İşletme sahibi Mete Cem Çelik yaptığı konuşmada, "tesisi projelendirirken arsamızda yaklaşık 200 yıllık bir armut ağacı vardı. Onu kesmeden restoranın içine dahil etmeyi düşündük ve öylede yaptık. Armut ağacını işletmenin içinde bıraktık ve çatıdan çıkardık. Armut ağacı büyümeye meyvelerini vermeye devam etti. Etrafımız ağaçlarla çevrili, isteseydik keserdik. Fakat ağacın yaşlı olması, tarihinin derin olması onu korumayı düşündük, oda buraya egzotik bir hava kattı. Gelen misafirlerimiz hayrete düşüyorlar. Memnun oluyorlar bize teşekkür ediyorlar ağacı koruduğumuz için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA