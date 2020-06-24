Kesmekaya: "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir düsturu ile yola çıktık"
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Kesmekaya: "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir düsturu ile yola çıktık"

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir düsturu' ile yola çıktıklarını söyledi.

Kesmekaya:
24.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:32

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir düsturu' ile yola çıktıklarını söyledi.

Akif Kesmekaya, Merzifon'da bir dizi ziyaretlerde bulunarak vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinledi. İlk olarak Kayadüzü mevkisinde bulunan gıda işletmesini ziyaret eden İl Başkanı Kesmekaya, daha sonra Merzifon'a bağlı Çaybaşı, Akpınar ve Saraycık köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kesmekaya, istek ve taleplerini yerinde dinledi. Köy ziyaretlerinin ardından AK Parti Merzifon İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Kesmekaya, "Bugün Ak Parti Merzifon İlçe Teşkilatımızda Merzifonlu hemşehrilerimizle bir araya gelip hasret giderdik. İlgi ve alakalarından dolayı Merzifonlu hemşehrilerimize ve teşkilatımızın tüm kademelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir düsturu' ile yola çıktıklarını ve Amasya siyasetinde yeni bir dönem başlattıklarını vurgulayan Kesmekaya, halkın sorunlarını, talep ve isteklerini yerinde dinlemek için Ak Parti Amasya İl Başkanlığı ofisini ilçelere taşıdıklarını dile getirdi. İlçe ziyaretlerine ilk olarak AK Parti Suluova İlçe Başkanlığında başladıklarını söyleyen Başkan Kesmekaya, AK Parti Merzifon İlçe Başkanlığında vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ve planlanan takvim çerçevesinde diğer ilçeleri de sırasıyla ziyaret edeceklerini belirtti.

Her zaman halkın sorunlarını, taleplerini ve isteklerini yerinde dinleyerek, çözüm üreteceklerinin altını çizen Kesmekaya, AK Parti Merzifon İlçe Kadın Kolları Başkanlığının çalışmaları hakkında AK Parti Merzifon İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Şahin Özdemir'den bilgiler aldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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