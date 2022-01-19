Keskin, Doğanşehir'de esnaf gezisi yaptı

Beraberinde Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Topal ile birlikte tek tek esnafları işerlerinde ziyaret eden MESOB Başkanı Şevket Keskin, "Zorlu günleri hep birlikte el ele vererek atlatacağız. Sizlerin taleplerini dinleyip, çözüm önerileri noktasında beraber fikir geliştiriyoruz" dedi.

Keskin, "Esnafımız gerçekten büyük sıkıntı içinde. Ülke genelinde bir durgunluk var. Özelikle şu zamların durması gerekiyor. Dövizin istikrarlı bir seviyeye çekilmesi ve milletin önünü görmesi gerekiyor.Yarın ne olacağını kimse bilmiyor, akaryakıtın yarın hangi seviye de olacağını kimse bilmiyor. Doğruları söylemek bizlerin boynunun borcu. " ifadelerini kaydetti.

Vatandaşları Malatyalı esnaftan alışveriş yapmaya davet ederek, "3 harfli marketler artık il merkezlerinde değil, ilçelerin sokaklarında da şube sayılarını arttırdılar.Doğanşehir'de günlük en az 150 bin TL sıcak parayı 3 harfli marketler alıp götürüyor.Doğanşehirli vatandaşımız Doğanşehirli esnaftan alışveriş yapsın. Doğanşehirli esnaf kazanırsa, Doğanşehir kazanır, ilçemiz büyür." dedi.

Esnaflar, sorun ve talepleri ile yakından ilgilenen Keskin ve Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Topal'a teşekkür ettiler.

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