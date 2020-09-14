Keskin ailesinin mutlu günü Sedat Kılınç İnşaat Şantiye Şefi Arda Keskin, Gizem Keskin ile dünya evine girdi.

Sedat Kılınç İnşaat Şantiye Şefi Arda Keskin, Gizem Keskin ile dünya evine girdi.

Arda ve Gizem Keskin çiftinin düğününe Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç ve yakınları katıldı. Salon girişinde önlemlere uygun şekilde misafirlerin içeri alındığı düğünde, çiftin nikah şahitliğini Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA