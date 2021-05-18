"Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu Can Bonomo'yu küplere bindirdi
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"Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu Can Bonomo'yu küplere bindirdi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, İsrail'in Filistin saldırıları sonrasında bir sosyal medya kullanıcısının yapmış olduğu "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" şeklinde yorum üzerine çok sinirlendi. Bu yoruma yanıt veren Sefarad Yahudisi Bonomo, "Sizler ırkçısınız çocuklar. Eğitimsiz, cahil ve ırkçı olmanız bu dünyanın en büyük sorunu. İşin b... kısmı vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yeterli geliyor." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde sürekli kullandığı aksesuarı olan şapkasını SMA hastası bir bebek için yardım amaçlı sosyal medya üzerinden satışa çıkaran şarkıcı Can Bonomo, bu paylaşımına gelen yoruma epey sinirlendi.

"BU DÜNYANIN PROBLEMİ SİZLERSİNİZ"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken Bonomo'ya bir takipçisinden "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" şeklinde yorum geldi. Can Bonomo gelen bu çirkin yorum karşısında sessizliğini bozarak, "Ben İsrail asılı değilim İspanyol kökenli bir Türk'üm. Bunların hiçbiri beni tanımlayan şeyler değil, ırk ve coğrafyayla kafayı bozmuş mikro insanlar bana hatırlatmadığı sürece, gün içerisinde aklıma dahi gelmiyor. Filistin'de yaşamını yitiren masum insanlar ve çocuklarla ilgili fikirlerimi belirttim. Daha önce de belirtmiştim. Dünyayı Instagram'dan değiştirmeye çalıştığınız için geri kalan hiçbir şeyi takip edemiyorsunuz sanıyorum. Sizler ırkçısınız çocuklar.

Eğitimsiz, cahil ve ırkçı olmanız bu dünyanın en büyük sorunu. Sosyal medya hesaplarınıza bayrak koyduğunuz zaman elinizden geleni yapmış olduğunuzu varsayıyor ve vicdanınızı rahatlatıyorsunuz. İşin b... kısmı vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yeterli geliyor. Bir azınlığı köşeye sıkıştırmakta, ona zorbalık etmekte beis görmüyorsunuz. İnsanlığa biraz değer veriyorsanız gerçek yetişkinler olana, insanı etnik kimliğiyle, denk geldiği coğrafyayla değil, salt insanlığıyla tanıyıp tutmaya başlayana kadar çürük fikirlerinizi kamu nezdinde beyan etmeyin; aksiyon almayın. Bunu 100 sene önce başarabilmiş olsaydık zaten konuşmuyor olurduk bunları şimdi." ifadelerini kullandı.

İşte Bonomo'nun o paylaşımı:

'Keşke Yahudilerin yaptığına bi tepki verseydiniz' yorumu Can Bonomo'yu küplere bindirdi

"BEN TÜRK'ÜM, YAHUDİ OLMAK BİR DİNDİR"

Can Bonomo, Eurovision'a katıldığı dönem, Musevi kimliği ile ilgili yapılan yorumlara da yanıt verdiği bir programda "Müziğin dili, dini, ırkı yok. Ben Türküm. Yahudi olmak bir dindir. Türkiye'de 36 ayrı etnik kökenden insan yaşıyor. 540 senedir buradayız. Bunun konuyla alakası yok. İsrail ile alakası yok. İspanya'dan 540 yıl önce gelmişiz. Türküm, Türkiye'yi temsil edeceğim" demişti.

Bonomo bir röportajında da "Seni İtalyan sandık, İtalyan mısın?" sorusuna "Hayır. Sefarad Yahudisi'yim. Atalarım 540 yıldan beri Türkiye'deler, Türk sayılırım." yanıtını vermişti.

'Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz' yorumu Can Bonomo'yu küplere bindirdi
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (3)
MUSTAFA LEVENT: Cahil halk siyonizmle yahudiliği birbirine karıştırıyor. İsrail hükümeti siyonist bir terör örgütüdür ülkedeki özellikle ortodoks yahudilerin düşman olduğu, protesto ettiği bir yönetimdir. Bugün dünyayıda bu siyonist örgüt yönetiyor ABD neden israil yönetimini destekliyor sanıyorsunuz. Gayrimüslimlerle dost olunmaz ama cahil cahil yahudi düşmanlığıda yapmayın
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SELİN AKPINAR : Gayet doğru söylemiş
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GAMER AMCA TV: yahudilik insan sonradan yahudi olamaz yani soya baglı bir dindir. o yuzden bir insan hem yahudi hemde alman , hem yahudi ,hem de ingiliz olamaz...
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