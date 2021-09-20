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KESK'ten GMİS'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
KESK'ten GMİS'e ziyaret

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Şükran Kablan, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile görüştü.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Şükran Kablan, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile görüştü.

Alan çalışmaları ve bir dizi ziyaret programı nedeniyle Zonguldak'a gelen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Şükran Kablan, KESK Hukuk Sekreteri Zeynep Korkmaz ile beraberlerinde KESK'e bağlı KESK Dönem Sözcüsü ve Tüm-Bel-Sen Şube Başkanı İsmail Sefertaş, Tarım-Orkam-Sen ve Kültür-Sanat-Sen Zonguldak Şube Başkanlarıyla birlikte, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile görüştü.

Ziyarette GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir bulundu.

KESK Eş Başkanı Şükran Kablan, Zonguldak'ta kendi iş kollarındaki şube yöneticileriyle birlikte alan çalışmaları yapacaklarını belirterek, Emeğin Başkenti'nde bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, KESK heyetine çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarette toplu iş sözleşmeleri, ülke ve bölge gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

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