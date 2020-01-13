: KESK İzmir'de 'İnsanca Yaşam' Mitingi Düzenledi

13.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:47

Mitinge, KESK üyesi sendikaların yanı sıra DİSK, TMMOB, İzmir Barosu, sendikalar, çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri de destek verdi. Binlerce kişi "Saraya değil, emekçiye bütçe", "Direne direne kazanacağız" "KHK'lar gidecek, biz kalacağız" sloganlarıyla yürüdü

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