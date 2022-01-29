BURSA'DA 'KESİŞME; İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİN OYUNCULARININ KATILIMIYLA GÖSTERİMİ YAPILDI

BURSA (DHA) - BURSA'da Kestel Belediyesi tarafından 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin özel gösterimi yapıldı. Oyuncuların da katıldığı gösterimde Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Başel, Biz filmi gerçek mekanlarda çektiğimiz için Eren'in mezarı hemen bizim çektiğimiz yerin orada olduğu için her sabah her sete gidişte oradan geçiyorsun. Eren burada oturdu dediğin zaman çok ağır bir üzüntü tutuyor seni dedi.

Kestel Belediyesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin özel gösterimi yapıldı. Gösterime oyuncular Rahman Beşel, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Mutlunur Lafçı, Kemal Balıbaş, Kestel Belediyesi Başkanvekili Abdurrahman Sekmen, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Siyasi Parti temsilcileri, ilçe protokolü ve yaklaşık 1000 kişi katıldı. Gösterim önce oyuncular söyleşiye katıldı.

AĞIR BİR YÜK

Şehit Eren Bülbül'ü canlandıran oyuncu Rahman Beşel, 2 kahramanın biyografisini çekmek çok güzel bir duygu. Nasıl söyleyeyim çok zor çünkü orda yaşanılır, anlatılmaz denen bir şey var onu yaşamadan söylemek çok zor oluyor. Çünkü biz gerçek mekanlarda çektiğimiz için bunları, Eren'in mezarı hemen bizim çektiğimiz yerin orada olduğu için her sabah her sete gidişte oradan geçiyorsun ve Eren'in evinin oradasın. Eren burada oturdu dediğin zaman çok ağır bir üzüntü tutuyor seni ve bunlar çok ağır yükler. Bunu herkes yaşamıştır sette dedi.

ÇOK GURURLUYUZ

Filmde şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü canlandıran Mutlunur Lafçı, İş ve teknik anlamda güzel bir proje oldu. Gerçekten bu pandemide çok ayrı kalmıştık o yüzden sanırım insanlarda özlemişler hep beraber bir şey izlemeyi, bir şey yapmayı. Filmimizde vesile oldu diye düşünüyorum. Çok gururluyuz, iş olarak kaliteli, teknik anlamda çok kaliteli, hikaye olarak zaten çok üstün bir iş çıktı diye konuştu.

GERÇEK DUYGUYU PAYLAŞMAK İÇİN FİLMİ ÇEKTİK

Filmde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşini canlandıran Alayça Öztürk Gidişoğlu, Gidişoğlu, canla başla çalışıldığını ve güzel bir filmin ortaya çıktığını aktararak, Seyircilerden uzak kalmıştık. Pandemi ortamında da gerçekten çok ilgi görüyor film. Seyircilerimize de çok teşekkürler. Biz gerçek bir hikayeyi, duyguyu paylaşmak için bu filmi çektik. Umarız seyircide beğeniyordur, umarız bizimle aynı duygu içinde salondan çıkarlar şeklinde konuştu.

FİLM ZOR ŞARTLARDA ÇEKİLDİ

Filmde Şehit trafik polisi Fethi Sekin'i canlandıran oyuncu Kemal Balıbaş da, Film çok zor şartlarda çekildi. Gerçek mekanda çekiliyor olması bizleri manevi açıdan da çok zorladı. Her sabah Eren'in mezarının önünden geçip duamızı yapıp kafamızı çevirdiğimizde Ayşe teyzeyi görerek sete gidip bu filmi çekmek inanın çok zordu. Biz ekip olarak oyuncular olarak elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmak için çaba sarf ettik. Çok da güzel bir film olduğuna inanıyorum. Bu 3-4 haftalık bir gösterimden sonra seyircinin de 1 buçuk milyonu aşmasından sanıyorum belli. Daha nice nice milyon seyircilere ulaşacağını tahmin ediyorum dedi.