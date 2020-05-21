Kesişen Dünyalar film konusu nedir? Attraction film konusu nedir ve oyuncuları kimler? Kesişen Dünyalar filmi hakkında merak edilenler her şey!
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Kesişen Dünyalar film konusu nedir? Attraction film konusu nedir ve oyuncuları kimler? Kesişen Dünyalar filmi hakkında merak edilenler her şey!

Dünyaca ünlü bilim ve kurgu filmi Attraction Türkiye'de Kesişen Dünyalar adıyla vizyona girmişti. Sevilen film Attraction hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Kesişen Dünyalar film konusu nedir? Attraction film konusu nedir ve oyuncuları kimler? Kesişen Dünyalar filmi hakkında merak edilenler her şey!

Kesişen Dünyalar film konusu nedir? Attraction film konusu nedir ve oyuncuları kimler? Kesişen Dünyalar filmi hakkında merak edilenler her şey!
21.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:18

Attraction filim son yıllarda yapılan bilim kurgu film yapımları arasında adını başarıyla yazdıran filmlerden birisi oldu. Türkiye'de Kesişen Dünyalar olarak yayınlanan film kurgusu ve bilimsel motifleri ile herkes tarafından beğenilerek izlendi. Rus yapımı dünyaca ünlü bilim kurgu filmi Attraction hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde ele aldık.

ATTRACTİON - KESİŞEN DÜNYALAR FİLM KONUSU

Filmde insan formlarına benzeyen ve gemileri Rusya'ya düşen uzaylılar bir anda dünya gündemine düşeceklerdir. Diğer insanlara göre çok fazla yetenekleri olan uzaylılar diğer insanların kendilerini küçük görmeye başlamasına neden olacaklardır. Görünüşte insan gibilerdir, fakat doğa üstü yetenekleri vardır. Kendilerini güvende görmeyen insanlar uzaylıların dünyayı terk etmeleri için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklardır.

Kesişen Dünyalar film konusu nedir? Attraction film konusu nedir ve oyuncuları kimler? Kesişen Dünyalar filmi hakkında merak edilenler her şey!
ATTRACTİON - KESİŞEN DÜNYALAR

ATTRACTİON - KESİŞEN DÜNYALAR OYUNCULARI

Alexander Petrov

Irina Starshenbaum

Oleg Menshikov

Rinal Mukhametov

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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