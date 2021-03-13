KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN RAPÇİ BURAK AYDOĞDUOĞLU SİLİVRİ'DE YAKALANDI
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KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN RAPÇİ BURAK AYDOĞDUOĞLU SİLİVRİ'DE YAKALANDI

13.03.2021 14:22 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:31

UYUŞTURUCU madde kullanımını özendirme suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Burry Soprano" lakabıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu Silivri'de gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU madde kullanımını özendirme suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Burry Soprano" lakabıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu Silivri'de gözaltına alındı. Aydoğduoğlu, cezaevine gönderildi.

"Burry Soprano" lakabıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu'nun, hakkında uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Aydoğduoğlu dün Silivri Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan bir otelde, gözaltına alındı. Burak Aydoğduoğlu, cezaevine gönderildi.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN RAPÇİ BURAK AYDOĞDUOĞLU SİLİVRİ'DE YAKALANDI
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN RAPÇİ BURAK AYDOĞDUOĞLU SİLİVRİ'DE YAKALANDI
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN RAPÇİ BURAK AYDOĞDUOĞLU SİLİVRİ'DE YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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