Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Rize'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Rize'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Rize'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Kesinleşen listelere göre Rize'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


Adalet ve Kalkınma Partisi

Rize merkez: Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)

Ardeşen: Avni Kahya

Çamlıhemşin: Osman Haşimoğlu

Çayeli: Mustafa Baltacı

Derepazarı: Ahmet Ayhan Yıldız

Fındıklı: Mustafa Kazım Zorlu (Cumhur İttifakı)


Güneysu: Rıfat Özer (Cumhur İttifakı)

Hemşin: Halim Kazım Bekar

İkizdere: Ali Fuat Yıldırım

İyidere: Saffet Mete


Kalkandere: Kenan Yıldırım

Pazar: Ahmet Basa

Cumhuriyet Halk Partisi

Rize merkez: Ayhan Akyüz

Ardeşen: Tahsin Bekir Yazıcı (Millet İttifakı)


Fındıklı: Ercüment Şahin Çervatoğlu (Millet İttifakı)


Hemşin: Şakir Bozak (Millet İttifakı)


Pazar: Kazım Balta


Milliyetçi Hareket Partisi


Ardeşen: Remzi Kutanoğlu


Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi


İyidere: Osman Mete


Hemşin: Muhammet Sağlam


Çamlıhemşin: Eyüphan Zararsız


Derepazarı: Selim Metin

Kalkandere: Abdullah Çakmak

İkizdere: Hakan Karagöz

Pazar: Gülşah Bilaloğlu

İYİ Parti


Rize merkez: Yakup Özkan


Çayeli: Meliha Çomoğlu (Millet İttifakı)


Pazar: Tayfun Tan


Güneysu: Sefer Özer (Millet İttifakı)


Kalkandere: Pınar Ömeroğlu


İkizdere: Pambuli Tüfenk


İyidere: Ali şükrü Karaman

Saadet Partisi


Rize merkez: Muhammet Kaçar


Ardeşen: Sait Eksilmez


Çayeli: Hamza Yılancı


İyidere: Mustafa Aydın Kartal


Pazar: Hasan Taşkın


Güneysu: Vahdet Erdoğan


Hemşin: Abdülkadir Çelik


Fındıklı: Onur Öztürk


Çamlıhemşin: İbrahim Döne


Derepazarı: Beytullah Yılmaz


Kalkandere: Mehmet Özdemir


İkizdere: İlyas Taşkın

Bağımsız Türkiye Partisi

Rize merkez: Kemal Pehlivanlar

Ardeşen: Sedat Gerz

Çamlıhemşin: Şenol Öksüz

Çayeli: Ümit Nebioğlu

Derepazarı: Gülten Artan

Fındıklı: Necat Demir

Güneysu: Zafer Aktaş

Hemşin: Hacer Kal

İkizdere: Yusuf Reşit Beyazal

İyidere: Abdullah Karabela

Kalkandere: Cumali Akgenç

Pazar: Fatih Deniz

Demokrat Sol Parti

Rize merkez: Yunus Bayraktar

Çayeli Sinem Marangoz

Pazar: Hamdi Bayraktar

Vatan Partisi

Rize merkez: Salih Öksüz

Türkiye Komünist Partisi

Rize merkez: Savaş Sarı

Bağımsız adaylar

Çamlıhemşin: Saim Yılmaz

Kaynak: AA
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