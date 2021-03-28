Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti
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Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Altınoluk köyünde, kesilen inekten 5 tane buzağı çıktı. Buzağılardan 4 tanesini kaybeden çiftçi Fatih Çakmak, "Canımdan parça gitti" diyerek başlarında hüngür hüngür ağladı.

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk köyünde yaşayan Fatih Çakmak (35) isimli çiftçi, sabah saatlerinde ot vermek için ahıra gitti. Ahırda ineğinin çok şiştiğini ve hiçbir şekilde kalkamadığını gören Çakmak, merkeze giderek veterinerden önce ilaç aldı.

KESTİĞİ İNEKTEN 5 BUZAĞI ÇIKTI

İlacın hiçbir şekilde etki etmemesi üzerine ineğinin ölmesinden korkan Çakmak, tekrar merkeze giderek bu sefer kasabı köye getirdi. İneğini kesen Çakmak, ineğin karnından 5 tane buzağının çıktığını görünce çok şaşırdı. Bir süre yaşayan beşiz buzağıdan 4 tanesi ölünce, gözyaşlarına boğulan Çakmak, buzağıların başında hüngür hüngür ağladı.

Kesilen inekten, 5 buzağı çıktı

"CANIMDAN PARÇA GİTTİ"

Adeta çocuklarını kaybetmiş gibi üzüldüğünü ifade eden Çakmak, "İneği keserek karnındaki yavruyu kurtaracağımızı düşündük. Karnından 5 tane buzağı çıktı ama 4'ü öldü. 1 tanesi de ölmek üzere. Bunların ölümü beni çok üzdü. Sanki canımdan parça gitti" dedi.

"FAZLA BUZAĞI OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Kardeşinin sadece bir ineğinin olduğunu anlatan Senar Çakmak ise mecbur kalıp kasabı getirdiklerini dile getirerek, "Karnında sadece bir buzağı olduğunu biliyorduk. Fazla buzağı olduğunu bilmiyorduk. İlk buzağıyı çıkarttık ardından 4 tane sırayla çıktı. Çıkarttığımızda hepsi sağdı. Akşama kadar 4 tanesi öldü ve sadece bir tane kalmış. Yetkilerden kendisine yardım istiyoruz" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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