Keşfedilen "en yaşlı kara deliğin" ışınlarının 13 milyar ışık yılı öteden geldiği tespit edildi
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Keşfedilen "en yaşlı kara deliğin" ışınlarının 13 milyar ışık yılı öteden geldiği tespit edildi

15.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:36
Keşfedilen

Gök bilimciler, J0313-1806 ismi verilen kuasarın merkezindeki kara deliğin şimdiye kadar keşfedilen "en yaşlı kara delik" olduğunu saptadı.

Gök bilimciler, J0313-1806 ismi verilen kuasarın merkezindeki kara deliğin şimdiye kadar keşfedilen "en yaşlı kara delik" olduğunu saptadı.

CNN'de yer alan habere göre, Amerikan Astronomi Topluluğu'nun 237. toplantısında gök bilimcilerin yeni keşfi ele alındı.

Sonuçları "Astrophysical ???????Journal Letters" dergisinde yayımlanan çalışmada Arizona Üniversitesinden araştırmacılar çok parlak kuasarın tam ortasındaki kara deliğin ışınlarının 13 milyar ışık yılı öteden geldiğini tespit etti. Araştırmacılar, bunun da kuasarın, evren daha 670 milyon yaşındayken var olduğu anlamına geldiğini belirtti.

Bilim adamları, J0313-1806 ismi verilen kuasarın merkezinde Güneş'in kütlesinin 1,6 milyar katı büyüklüğünde bir kara deliğin bulunduğunu kaydetti.

Gök bilimciler, bunun şimdiye kadar keşfedilen "en yaşlı kara delik" olduğuna işaret etti.

Güneş sisteminin de içinde bulunduğu Samanyolu dahil evrendeki tüm galaksilerin merkezinde bir kara delik bulunuyor. Bu kara deliklerden süper sıcak gazlarla çevrili olanlarına "kuasar" adı veriliyor. Yeni keşfedilen kuasarın olağanüstü parlaklığı, merkezindeki kara deliği çevreleyen gazın son derece güçlü bir biçimde ısınması sonucu ortaya çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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