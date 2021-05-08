"Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisi devam ediyor
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"Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisi devam ediyor

'Keşfedecek Çok Şey Var' podcast serisi devam ediyor
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel

GittiGidiyor'un hayata geçirdiği "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin ikinci bölümünde GittiGidiyor İnsan ve Kültür Direktörü (CPCO) Murat Yüksel ve Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Aydan Volkan, hibrit çalışma sisteminin getirdiği değişimleri, gelecekteki konumunu ve bunun ofis...

GittiGidiyor'un hayata geçirdiği "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin ikinci bölümünde GittiGidiyor İnsan ve Kültür Direktörü (CPCO) Murat Yüksel ve Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Aydan Volkan, hibrit çalışma sisteminin getirdiği değişimleri, gelecekteki konumunu ve bunun ofis mimarisine yansımalarını dinleyicileriyle paylaştı.

GittiGidiyor açıklamasına göre, Türkiye'nin ilk online pazaryeri GittiGidiyor "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisine devam ediyor.

İkinci bölümünde "Yeni Çalışma Düzeni: Hibrit Trendi" konusunun ele alındığı podcast yayınında salgınla birlikte daha fazla gündemde olan hibrit çalışma düzeni ve gelecekte bu konunun nasıl şekilleneceği üzerine konuşuldu.

Burak Tatari moderatörlüğünde gerçekleştirilen podcast yayınında GittiGidiyor CPCO'su Murat Yüksel, değişen çalışma düzeninden bahsederek şirketlerin bu konudaki sorumlulukları ve çalışanlar üzerindeki etkilerini anlattı.

Salgın bittikten sonra hibrit modelin nasıl şekilleneceğine değinen Yüksel, bu çalışma düzeninin iş kanunlarında değişikliklere yol açabileceğini belirterek, çalışan motivasyonuna, ücret ve yan haklara etkilerini değerlendirdi.

Öngörüler paylaşıldı

Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Aydan Volkan ise evde geçirilen sürenin değişmesi nedeniyle mimariye yansımalarını anlatarak hibrit sisteminin salgından sonra da devam edeceğine dair öngörülerini paylaştı.

Zoom yorgunluğundan da bahseden Volkan, mekanın içinde olmak ve birebir deneyimlemekle dijital platformlardan katılımcı olmak arasındaki farklara da değindi.

GittiGidiyor'un 20. yılında hayata geçirdiği, her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla ilgi çekici konularda yayınların yer aldığı GittiGidiyor'un podcast kanalı "Keşfedecek Çok Şey Var"a Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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