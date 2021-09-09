Keşan'ımızdaki üniversitelerimize 700 öğrenci daha geliyor
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Keşan'ımızdaki üniversitelerimize 700 öğrenci daha geliyor

Keşan'ımızdaki üniversitelerimize 700 öğrenci daha geliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

9 Eylül Perşembe günü Edirne'de çeşitli ziyaretlere katılan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Üniversitesi'nde kayıt masalarını da ziyaret ederek, kayıt yapan öğrencilerle görüştü.

Helvacıoğlu Keşan'daki üniversitelerimiz için oluşturulan kayıt masalarını ziyaret ederek, burada Keşan MYO, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler, Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokullarına kayıt yaptırarak Keşan'ı tercih yapan öğrenciler ile de görüştü ve onlarla sohbet ederek,"Şehrimize hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Keşan'ımızda asla yalnız olmayacaksınız, belediyeniz her zaman yanınızda olacak. Keşan'ımızı tercih ettiğiniz için teşekkürler, Edirne ve Keşan ikinci eviniz olacak" dedi.

Helvacıoğlu, ziyaretlerde kendisine eşlik eden Rektör YardımcısıProf. Dr. Murat Türkyılmaz ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin ve Keşan'a Hoşgeldin standı hazırlayan gençlik kollarına da teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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