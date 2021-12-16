Keşan'da narkotik köpeği destekli asayiş ve trafik denetimi

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin düzenlediği genel asayiş uygulamasında, metruk evin bahçesinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, toprağa gömülmüş halde 60 gram bonzai ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü'nce ilçede huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilmesi için yapılan denetimler kapsamında 18 noktada 123 kişilik personelin katılımıyla genel asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Başta metruk binalar olmak üzere, şüpheli görülen yerlerde narkotik köpeği 'Karlos' ile alan taraması yapılırken, uyarı aldığı alanda tepkisini artıran 'Karlos', toprağı kazarak 60,09 gram bonzai maddesini saklandığı yerde buldu.

Öte yandan polis ekipleri, okul çevrelerine yakın umuma açık iş yerlerinde ve halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda da narko-sokak alan taraması yaptı. Uygulamada 1045 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, 120 araç ve sürücüsü de kontrol edildi. Uygulamada 9 araç sürücüsüne 7 bin 625 lira ceza kesildi, 2 araç da trafikten menedildi. Haklarında yakalama kararı olan E.K., M.S., S.M. ve Y.A. ise gözaltına alındı. - EDİRNE