Keşan'da hemşirelerin KOVİD-19 mücadelesinin anlatıldığı sergi açıldı

Keşan Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Arıca'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde hemşirelerin çalışmalarının yansıtıldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Keşan Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Arıca'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde hemşirelerin çalışmalarının yansıtıldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Keşan Devlet Hastanesi yönetimi "Hemşireler Haftası"nı kutlayarak Kovid-19 ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeniyle hemşirelere teşekkür etti.

Hafta kapsamında Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Arıca'nın, Kovid-19 ile mücadele sürecinde hemşirelerin çalışmalarının yansıtıldığı fotoğraf sergisi de açıldı. Sergiye sağlık çalışanları ile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel