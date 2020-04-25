Keşan'da belediye vatandaşlara maske dağıttı Keşan Belediyesi ekipleri vatandaşlara maske dağıttı.

Keşan Belediyesi ekipleri vatandaşlara maske dağıttı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve belediye ekipleri, Alparslan Türkeş Meydanı'nda vatandaşlara maske dağıtarak, tedbirler hakkında uyarılarda bulundu.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede bugüne kadar vatandaşlara 50 bin maske dağıttıklarını belirtti.

Maske dağıtımına devam edeceklerini aktaran Helvacıoğlu, "Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlümüz ile birlikte 125 bin maske üretmek için plan yaptık. Kumaşlarımızı aldık ve 'Keşan'da maskesiz kimse kalmayacak' sloganıyla maske dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızın maskesiz kalmamaları için hem Cumhurbaşkanımızın dağıttı maskeler hem de Keşan Belediyemizin maskelerinin yanı sıra Edirne Valiliğimizin maskeleri de dağıtılıyor." dedi.

Kaynak: AA